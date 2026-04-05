In Innsbruck und Lienz
Mehrere Tausend Euro Schaden: Motorrad-Diebstähle beschäftigen Tiroler Polizei
Lienz, Innsbruck – Einem 16-jährigen Osttiroler wurde vor Kurzem sein Mofa samt Kennzeichen gestohlen. Das Fahrzeug war laut Polizei neben einer Wohnanlage in Lienz unter einem Fahrradunterstand abgestellt.
Der Tatzeitraum liegt demnach zwischen 27. März und 4. April 2026. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Suche nach dem Täter läuft.
Motorrad in Innsbruck gestohlen
In Innsbruck wurde etwa im selben Zeitraum ein Motorrad aus einer Garage gestohlen. Laut Polizei entwendete ein Unbekannter nicht nur das Fahrzeug, sondern auch Helm, Motorradhandschuhe und den Zulassungsschein. Der Schaden liegt in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Auch hier sind die Ermittlungen im Gange. (TT.com)