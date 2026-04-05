Mehrere Tausend Euro Schaden: Motorrad-Diebstähle beschäftigen Tiroler Polizei

Lienz, Innsbruck – Einem 16-jährigen Osttiroler wurde vor Kurzem sein Mofa samt Kennzeichen gestohlen. Das Fahrzeug war laut Polizei neben einer Wohnanlage in Lienz unter einem Fahrradunterstand abgestellt.

Der Tatzeitraum liegt demnach zwischen 27. März und 4. April 2026. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Suche nach dem Täter läuft.

Motorrad in Innsbruck gestohlen