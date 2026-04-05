Tiroler ÖSV-Talent verletzte sich beim Finale schwer: „So ist das Leben“

Schlechte Nachrichten aus dem ÖSV-Lager: Armin Dornauer verletzte sich beim Europacup-Finale in Saalbach schwer. Der 25-jährige Zillertaler zog sich einen Kreuzbandriss zu und fällt zumindest ein halbes Jahr aus.

Der Tiroler, der bis vor sieben Jahren auch noch bei der SVG Mayrhofen im Unterhaus kickte, wurde bereits in der Privatklinik Hochrum operiert, wie er auf Instagram verriet. „Das ist nicht, was ich am Ende der Saison teilen wollte, aber so ist das Leben“, schrieb der Speed-Spezialist.