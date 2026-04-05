Von Elfen, später Liebe und Doppelleben: „Das Traumschiff“ nimmt Kurs auf Island

Auf ihrer Reise am Ostersonntag bekommt es die Besatzung – Florian Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Collien Fernandes – nicht nur mit malerischer Natur, sondern auch mit interessanten Passagieren zu tun.

Osterzeit ist „Traumschiff“-Zeit im ORF. Auch heuer lichtet der Luxusdampfer am Ostersonntag um 20.15 Uhr wieder die Anker und steuert diesmal den hohen Norden an: Es geht nach Island – zu Geysiren, Pferden und sagenumwobenen Trollen. Dabei wird eine Liebesgeschichte erzählt, die es im „Traumschiff“-Universum bis dato noch nicht gegeben hat. Im Mittelpunkt steht nämlich der zweite Frühling von Passagierin Evelyn Küpper (Saskia Vester).

Die war als junge Frau schon einmal auf Island, und weil sie ihrer Familie in regelmäßigen Abständen so davon vorgeschwärmt hat, überrascht Enkelin Ronja (Rosa von Lobenstein) ihre Oma mit einem Nostalgietrip – auch um sie nach der Scheidung von ihrem Opa auf andere Gedanken zu bringen. Was Ronja nicht weiß: Der Grund, warum ihre Oma nie aufhören konnte, an die Insel zu denken, das sind nicht die atemberaubenden Landschaften – es ist Pferdehofbesitzerin Toni (Michaela May), ihre ganz große Jugendliebe, mit der sie einst einen unvergesslichen isländischen Sommer verbrachte.

Nach über 40 Jahren treffen Evelyn Küpper (Saskia Vester, l.) und Toni Meissner (Michaela May) sich wieder. © ORF/ZDF/Dirk Bartling

Saskia Vester küsst Michaela May

Schon auf den ersten Blick kehren die Gefühle zwischen den inzwischen reiferen Damen zurück – wahrscheinlich waren sie auch nie weg – und sie küssen sich leidenschaftlich, aber nicht unbeobachtet, auf einer Pferdekoppel. „Es ist doch niemals zu spät, sich selbst zu verwirklichen. Wir alle haben ja nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde“, sagt Schauspielerin Vester über die Liebe im gesetzteren Alter.

Und über den für „Traumschiff“-Verhältnisse nicht ganz alltäglichen Kussmoment sagt sie: „Während meiner Karriere hatte ich natürlich schon das ein oder andere Mal Kuss- oder Liebesszenen mit Männern und Frauen. Als Schauspielerin geht man damit irgendwann recht pragmatisch um“, erläutert sie. „Aber ich muss sagen, dass mir Liebesszenen mit einer Frau deutlich leichter fallen. Es ist einfach vertrauter, und in diesem Fall hat es auch wunderbar harmoniert.“

Gemeinsam erkunden Hanna Liebhold (Barbara Wussow, l.) und Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) die spektakuläre Landschaft Islands. © ORF/ZDF/Dirk Bartling

Sie finde es „super, dass ‚Das Traumschiff‘ sich auch solchen Themen widmet und die Zuschauer auf eine emotionale Reise mitnimmt“. Es sei dafür eine ideale Bühne. „Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Es geht grundsätzlich um eine ‚Enttabuisierung‘. Hier sind wir heute schon deutlich weiter als noch vor ein paar Jahren. In meiner Jugend herrschte leider noch ein anderer Ton.“ Einiges habe sich gesellschaftlich inzwischen verändert.

Die Liebesgeschichte von Evelyn und Toni ist aber noch nicht alles, was in der neuen Episode passiert. Auch Schiffsärztin Jessica Delgado (Collien Fernandes, die gerade mit ihrem Kampf gegen digitale Gewalt Schlagzeilen macht) hat einen magischen Moment: Auf einer Wanderung, zu der sie Hanna (Barbara Wussow) genötigt hat, trifft sie – nachdem sie verbotenerweise einen Stein eingesteckt hat – einen mystischen Mann, der ihr den Weg weist, als sie sich im Wald verirrt hat. Plötzlich ist er weg. Ein Fabelwesen?

Nikolaus Andresen (Barnaby Metschurat, l.) und Dominik Dahlke (Bernhard Piesk) reagieren unterschiedlich auf die Nachricht, dass sie einen gemeinsamen Vater haben. © ORF/ZDF/Dirk Bartling

Brüder entdecken Doppelleben ihres Vaters

Ansonsten gibt traditionell drei Geschichten pro Folge. Eine davon dreht sich um Dominik Dahlke (Bernhard Piesk) und Nikolaus Andresen (Barnaby Metschurat), die eigentlich allein reisen wollten, dann aber erfahren, dass sie Halbbrüder sind. Der ansonsten in dieser Folge nur am Rande auftretende Florian Silbereisen als Kapitän lässt sich als Testamentsvollstrecker einsetzen und unterbreitet den Männern, dass ihr Vater ein Doppelleben führte und zwei Familien hatte.