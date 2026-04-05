DJ Robin Schulz heizte beim Osterkonzert in Ischgl 22.000 Menschen ein

Der deutsche DJ Robin Schulz legte am Ostersonntag beim "Top of the Mountain Easter Concert" in Ischgl auf - und sorgte für gute Stimmung bei strahlendem Sonnenschein.

Ischgl – Am Ostersonntag feierten rund 22.000 Wintersportler und Musikfans in Ischgl. DJ Robin Schulz gastierte bei strahlendem Sonnenschein beim „Top of the Mountain Easter Concert" auf der Idalp auf 2320 Höhenmetern. Mit internationalen Hits wie „Speechless“, „Prayer x A Feeling“, „Flames“ und „What’s a Girl to do in 25“ sowie seinen charakteristischen Sounds zwischen Deep House, Electro und Pop sorgte er für pulsierende Festivalstimmung mitten im Skigebiet.

Robin Schulz in Ischgl

Ischgl-Besucher können sich im "Spring Blanc" noch bis zum Saisonende am 3. Mai auf ein buntes Programm voller Kulinarik und Musik freuen. Nächstes Konzert-Highlight: Das "Top of the Mountain Spring Concert" mit Ben Zucker am 19. April. Die Saison abschließen wird Christina Aguilera am 2. Mai beim "Top of the Mountain Closing Concert". (TT.com)

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