Auffahrunfall in Wörgl: 23-jähriger Motorradfahrer auf Straße geschleudert

Am Sonntagnachmittag kam es in Wörgl zu einem Unfall, bei dem ein 23-jähriger Motorradfahrer frontal mit dem Auto einer 77-Jährigen kollidierte. Der junge Mann war um 15.25 Uhr auf der Tiroler Straße unterwegs, als er bei einer Tankstelle nach links abbiegen wollte.

Er verlangsamte sein Tempo, was eine nachfolgende 77-jährige Pkw-Lenkerin wohl zu spät bemerkte. Die Frau stieß daraufhin frontal auf das Heck des abbremsenden Motorrades. Dessen Lenker wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Motorrad geschleudert und blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades auf der Straße liegen.