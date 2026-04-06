Iran weist Waffenruhe-Vorschlag zurück

Die iranische Führung hat einen Vorschlag für eine Waffenruhe im Iran-Krieg zurückgewiesen. "Der Iran hat Pakistan seine Antwort auf den amerikanischen Vorschlag für eine Beendigung des Krieges übermittelt", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Montag. Der Iran habe dabei den Vorschlag einer Waffenruhe zurückgewiesen und fordere ein "endgültiges Ende des Konflikts". Im Gegenzug pochte US-Präsident Donald Trump auf die von ihm bis Dienstagabend gesetzte Frist.