Volt voraus! Die stille Revolution unter dem Fahrzeugboden

Wer sich derzeit ein Elektroauto anschaffen will, stolpert früher oder später über eine Zahl: Volt. Genauer gesagt über zwei – 400 oder 800. Was bedeutet das eigentlich? Das klingt zunächst nach trockener Technik, entscheidet aber darüber, ob man beim Schnellladen noch Zeit für einen Kaffee hat oder gleich zwei bestellen kann.