Siebenjährige in Trins von Autospiegel am Kopf erfasst: Kind in Klinik geflogen

Trins – Ein siebenjähriges Mädchen ist am Sonntagabend in Trins vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos erfasst worden. Ein 49-Jähriger fuhr gegen 18.40 Uhr auf der Landesstraße taleinwärts, als das Kind plötzlich aus einer Einfahrt auf die Straße ging, um diese zu überqueren.