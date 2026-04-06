Wollte Straße überqueren
Siebenjährige in Trins von Autospiegel am Kopf erfasst: Kind in Klinik geflogen
Trins – Ein siebenjähriges Mädchen ist am Sonntagabend in Trins vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos erfasst worden. Ein 49-Jähriger fuhr gegen 18.40 Uhr auf der Landesstraße taleinwärts, als das Kind plötzlich aus einer Einfahrt auf die Straße ging, um diese zu überqueren.
Das Mädchen prallte mit dem Kopf gegen den Seitenspiegel auf der Beifahrerseite und stürzte. Die Siebenjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Wie schwer das Kind verletzt ist, ist unklar. (TT.com)