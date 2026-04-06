Wollte Straße überqueren

Siebenjährige in Trins von Autospiegel am Kopf erfasst: Kind in Klinik geflogen

Trins – Ein siebenjähriges Mädchen ist am Sonntagabend in Trins vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos erfasst worden. Ein 49-Jähriger fuhr gegen 18.40 Uhr auf der Landesstraße taleinwärts, als das Kind plötzlich aus einer Einfahrt auf die Straße ging, um diese zu überqueren.

Das Mädchen prallte mit dem Kopf gegen den Seitenspiegel auf der Beifahrerseite und stürzte. Die Siebenjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Wie schwer das Kind verletzt ist, ist unklar. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561