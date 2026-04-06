Luftfahrt steckt in schwerer Krise
Kerosinpreise schießen in die Höhe: Fliegen wir teurer in den Urlaub, oder gar nicht?
Der Flughafen München ist ein beliebter Airport für tausende Tirolerinnen und Tiroler. Doch viele Lufthansa-Jets könnten im Sommer gar nicht erst abheben.
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Die Preise für Flugtickets werden aufgrund hoher Kerosinpreise weiter steigen. Obwohl sich Airlines schon lange im Voraus mit dem Flugbenzin eindecken, erwägt die Lufthansa nun sogar, Flieger mit hohem Spritverbrauch im Sommer am Boden zu behalten.