Essenslieferant attackierte Restaurant-Mitarbeiter in Innsbruck mit Schraubenzieher

Vor einem Lokal in Amras kam es am späten Sonntagabend zu einem Streit zwischen drei Männern, der in Gewalt mündete. Zwei Beteiligte mussten in die Klinik gebracht werden.

Innsbruck – Ein Streit vor einem Lokal im Innsbrucker Stadtteil Amras ist am Sonntagabend eskaliert und endete für zwei der drei Beteiligten im Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, gerieten zwei Mitarbeter des Betriebes (23 und 29) gegen 22.20 Uhr in eine zunächst verbale Auseinandersetzung mit einem 34-jährigen Essenslieferanten. Dieser wartete daraufhin vor dem Lokal auf die beiden.

Es kam erneut zum Streit. Dabei verletzte der Lieferant den 23-Jährigen im Gesicht und attackierte den 29-Jährigen mit einem mitgebrachten Schraubenzieher im Bereich der Rippen. Anschließend flüchtete er. Die beiden Verletzten wurden mit der Rettung in die Klinik gebracht.

34-Jähriger festgenommen