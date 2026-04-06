Ab 17 Uhr wird zugesperrt: Zeitige Klo-Sperrstunde fördert Wildpinkeln im Rapoldipark

Von November bis April fällt im Innsbrucker Rapoldipark beim einzigen öffentlichen WC um 17 Uhr die Tür ins Schloss. Das führt dazu, dass sich immer wieder Männer im Grün erleichtern, wie zwei Stammgäste erzählen. Die Stadt stellt eine Verlängerung der Öffnungszeiten in Aussicht.