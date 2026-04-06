Not-dürftiges Angebot
Ab 17 Uhr wird zugesperrt: Zeitige Klo-Sperrstunde fördert Wildpinkeln im Rapoldipark
An warmen Tagen ist der Rapoldipark bis zum Sonnenuntergang gut besucht. Dass das einzige öffentliche Klo derzeit um 17 Uhr schließt, sorgt für Probleme.
© Clemens Markart
Von November bis April fällt im Innsbrucker Rapoldipark beim einzigen öffentlichen WC um 17 Uhr die Tür ins Schloss. Das führt dazu, dass sich immer wieder Männer im Grün erleichtern, wie zwei Stammgäste erzählen. Die Stadt stellt eine Verlängerung der Öffnungszeiten in Aussicht.