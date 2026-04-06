Schwerer Skiunfall in Söll: Zwei Wintersportler schlitterten nach Sturz 150 Meter über Piste

Für die Klärung eines schweren Skiunfalls im Skigebiet „Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental“ sucht die Polizei derzeit nach Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Ostersonntag gegen 09.10 Uhr auf der schwarzen Piste Nr. 42. Ein 56-jähriger Snowboarder aus Deutschland stürzte laut Angaben der Polizei während der Abfahrt und riss dabei einen 73-jährigen Skifahrer aus Österreich mit.

Beide Männer schlitterten noch rund 150 Meter weiter und blieben dann am Pistenrand liegen. Während der Snowboarder unverletzt blieb, zog sich der Skifahrer bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Er wurde von der Pistenrettung erstversorgt und dann ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.