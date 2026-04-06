Bereits dritter Nachweis auf Bär im Bezirk Landeck

Über Ostern wurden in Ried im Oberinntal Bären-Spuren in der Nähe einer Wildtierfütterung gemeldet. Es ist innerhalb weniger Wochen der dritte Bärennachweis im Bezirk Landeck.

Im Gemeindegebiet Ried im Oberinntal wurden am Osterwochenende Spuren nachgewiesen, die auf die Präsenz eines Bären schließen lassen. Die Spuren finden sich laut einer Aussendung vom Land im Bereich einer Wildtierfütterung.

Es ist innerhalb weniger Wochen das dritte Mal, dass Bärenspuren im Bezirk Landeck nachgewiesen wurden. Im März lief ein Bär in eine Wildkamera bei Pfunds, in Tösens wurden Tatzenspuren im Schnee gemeldet.

Keine Annäherung an Menschen und Wohngebiete