Femizid in Niederösterreich: 47-Jähriger soll Ehefrau getötet haben

Die Leiche der 38-Jährigen wurde mit Stich- und Schussverletzungen im Garten eines Wohnhauses entdeckt. Unter Mordverdacht steht ihr Ehemann, von dem die Frau getrennt lebte.

Sooß – Eine 38-Jährige ist im niederösterreichischen Sooß (Bezirk Baden) am Sonntagabend gewaltsam zu Tode gekommen. Tatverdächtig ist ihr 47-jähriger Ehemann, von dem die Frau getrennt lebte. Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätigte der APA am Montag einen entsprechenden Bericht. Die Tote wurde mit Stich- und Schussverletzungen im Garten eines Wohnhauses aufgefunden, der 47-Jährige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Zwischen dem Paar sei es immer wieder zum Streit gekommen, das Motiv für die gegen 18.30 Uhr verübte Bluttat sei aber noch nicht geklärt, hieß es. Es wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet, um etwa die genaue Todesursache bestimmen zu können. Sichergestellt wurde auch eine mögliche Tatwaffe, eine Neun-Millimeter-Pistole.

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