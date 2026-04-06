Mehrfach ausgezeichnet

„Tututu“ zum Weltmeister: Wie ein Tiroler Züchter mit Kanarienvögeln die Welt erobert

Ein paar Körner mehr oder doch lieber eine Prise mehr Kräuter? Damit seine Harzer Roller bestens wachsen und die Männchen sich zu hervorragenden Sängern entwickeln, benötigt Hans Tembler viel Fingerspitzengefühl.
© Patrick Steiner
Susann Frank

Von Susann Frank

Ein leises Flattern, ein feines „Tututu“ – und mittendrin Hans Tembler. Der Fulpmer widmet sein Leben ganz bestimmten Kanarienvögeln, den „Harzer Rollern“, und hat die Kunst ihres außergewöhnlichen Gesangs zur Perfektion gebracht.

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