Zwei Monate nach Olympia-Debüt überrascht Speed-Spezialist mit Rücktritt

Der nächste Rücktritt im Skizirkus: Riley Seger gab am Ostersonntag seinen Abschied bekannt. Dabei hatte der 28-Jährige in Bormio sein Olympia-Debüt gefeiert.

„Die Saison ist vorbei und es ist Zeit, sich zu verabschieden“, schrieb der Speed-Spezialist, der dreimal in seiner Karriere in die Top 15 fuhr, auf Instagram. „Es war mir eine Ehre, Kanada auf der internationalen Bühne zu vertreten, aber ich fühle mich bereit, weiterzumachen und das nächste Kapitel in meinem Leben zu beginnen.“

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