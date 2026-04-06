Zwei Männer gerieten vor Lokal in Kufstein in Streit: „Alkohol spielte eine Rolle“

Ein 19-Jähriger und ein 28-Jähriger gerieten in der Nacht auf den Ostersonntag in Streit. Die Männer beschuldigten sich gegenseitig der Körperverletzung. Die Polizei konnte den Vorfall, der sich vor einem Kufsteiner Lokal abgespielt hat, allerdings rasch aufklären.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr wurde eine Polizeistreife vor ein Kufsteiner Lokal gerufen. Zwischen zwei Männern, 28 und 19 Jahre alt, war ein Streit ausgebrochen, bei dem wohl „Alkohol eine Rolle gespielt hat“, hieß es von der Pressestelle der Polizei gegenüber der TT.

Den Beamten wurde der Vorfall nämlich zuerst aus der Sicht des 28-Jährigen geschildert. So sei dieser von einer „unbekannten Person“ um Feuer gefragt, dann beleidigt und anschließend „plötzlich geschlagen worden“. Dabei sei das Handy des 28-Jährigen auf den Boden gefallen und von dem unbekannten Täter mitgenommen worden. Anschließend sei der Unbekannte geflüchtet. Ein Begleiter des geflüchteten Täters habe das Handy zurückgebracht. Aber auch der Täter sei wieder aufgetaucht und habe den 28-Jährigen erneut attackiert.

Verdächtiger tauchte bei Polizei auf

Aufgeklärt habe sich der Vorfall laut Polizei dann am Ostersonntag um 16 Uhr. Ein 19-jähriger Mann tauchte bei der Polizeiinspektion Kufstein auf, um eine Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Nach einer näheren Befragung konnte der 19-Jährige mit dem Vorfall vor dem Lokal Kufstein in Zusammenhang gebracht werden. Er gilt als Tatverdächtiger für den versuchten Raub des Handys.