„Fritz“ adoptiert: Flauschiger Familienzuwachs bei Heidi Klum und Tom Kaulitz

Hundewelpe Fritz hat das Herz des Models erobert. Ehemann Tom Kaulitz musste allerdings erst überzeugt werden.

Los Angeles Model-Mama Heidi Klum hat ein neues Familienmitglied adoptiert und das unverzüglich mit ihren Fans geteilt: in einem süßen Video auf der Social-Media-Plattform Instagram. Darin ist die 52-Jährige mit dem Neuzugang zu sehen – ein kleiner, flauschiger, weißer Hundekopf lugt aus einer Tasche, die Klum über die Schulter trägt.

Zu dem Video schreibt die Moderatorin der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“: „Diese Woche war neben unserem Filmstudio ein Pop-up-Adoptionsplatz mit über 50 Hunden. Im Laufe des Tages fanden die meisten ein Zuhause, aber dieser kleine, zottelige Flauschball war immer noch in seinem Käfig. Ich musste meinen Mann etwas überzeugen, da ich weiß, dass er Recht hat … Aber ich konnte ihn nicht zurücklassen.“

Willkommen im Rudel

Weil ihn sonst niemand wollte, gehört der kleine Fellknäuel namens Fritz nun zum Familienrudel. Im Klum-Kaulitz-Anwesen in Los Angeles leben bereits zwei weitere Vierbeiner, die auf die Namen Uschi und Jäger hören. Diese Deutsch-Kurzhaar-Hunde schenkte das Model mit dem großen Tierherz ihrem Ehemann Tom Kaulitz 2023, als diese noch Welpen waren.

Viel Freude nach Trauer

Meist springen auf dem riesigen Anwesen inzwischen sogar fünf Hunde umher. Denn Toms Zwillingsbruder Bill hat ebenfalls zwei Fellnasen – die französischen Bulldoggen Alfia und Alvin – und ist häufig zu Besuch.

Gerade vor dem Hintergrund von 2023 ist die Aufnahme des kleinen Fritz besonders emotional: Vor drei Jahren mussten Heidi Klum, Tom und Bill Kaulitz einen schweren Verlust verkraften – sie verloren innerhalb kurzer Zeit alle ihre drei Hunde.

Zuerst starb Familienhund Capper im Alter von 15 Jahren. Wenige Tage später folgte Bills vierjährige Bulldogge Stitch, und noch am selben Tag auch Toms Hund Anton. Der Wolfshund wurde damals nicht einmal vier Jahre alt.