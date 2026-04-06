Kläger geht leer aus

Durch Dornen aus Nachbars Garten schwer verletzt: Keine Haftung für Stich ins Auge

Ragen Sträucher auf den Gehsteig, können Gartenbesitzer Sicherungspflichten treffen. Eine nahezu tägliche Kontrolle auf stachelige Triebe wurde im Zuge einer Klage aber als überzogen erachtet.
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Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner

Nach einem tragischen Unfall, bei dem das Auge eines Schülers durch einen Dorn schwer verletzt wurde, stellte sich die Haftungsfrage. Die Justiz wollte die Sorgfaltspflichten von Gartenbesitzern aber nicht überspannen.

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