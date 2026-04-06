Stürzte neben der Piste 20 Meter ab: Skifahrerin in Alpbach schwer verletzt

Alpbach – Eine Skifahrerin hat sich am Ostermontag im Skigebiet „Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau“ schwer verletzt. Laut Polizei fuhr die 21-Jährige gegen 9.30 Uhr auf der Piste Nummer 13. Dabei verlor sie die Kontrolle, rutschte über den Pistenrand hinaus und stürzte rund 20 Meter in freies, steiles Gelände ab.