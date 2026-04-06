Ins Krankenhaus geflogen
Stürzte neben der Piste 20 Meter ab: Skifahrerin in Alpbach schwer verletzt
Alpbach – Eine Skifahrerin hat sich am Ostermontag im Skigebiet „Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau“ schwer verletzt. Laut Polizei fuhr die 21-Jährige gegen 9.30 Uhr auf der Piste Nummer 13. Dabei verlor sie die Kontrolle, rutschte über den Pistenrand hinaus und stürzte rund 20 Meter in freies, steiles Gelände ab.
Schließlich blieb sie laut Polizei in Baumstümpfen hängen. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau ins Krankenhaus Kufstein geflogen. (TT.com)