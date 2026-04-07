Polizei leitete Fahndung ein
Steine auf Auto geworfen: Täter flüchtete in Mayrhofen in den Wald
In der Nacht auf Dienstag beschädigte ein Täter gleich zwei Autos in Mayrhofen und flüchtete anschließend in den Wald. Der Unbekannte hatte in der Jakob-Moser-Straße Steine auf einen geparkten Pkw geworfen und bei einem anderen Auto einen Scheibenwischer abgerissen.
Jemand dürfte den Zwischenfall gesehen haben, um 1.10 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter, welcher in den angrenzenden Wald geflohen war, verlief negativ. (TT.com)