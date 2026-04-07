Überraschende Verbindung
Warum ein Wiener Maler sich nach einem Osttiroler Weiler benannt hat
Der Wiener Künstler Jürgen Messensee wählte seinen Künstlenamen nach dem Weiler Messensee in Strassen, einer 800-Seelen-Gemeinde im Osttiroler Pustertal.
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Jürgen Messensee (1936-2024) wurde unter einem anderen Nachnamen geboren, wählte aber eine Ortsbezeichnung der Gemeinde Strassen als Künstlernamen. Kulturhistoriker Andreas Rauchegger ging der Verbindung zwischen dem Maler, dem Weiler Messensee und dem Gasthaus Strasserwirt auf den Grund. Sie führt zurück bis 1250.