Warum ein Wiener Maler sich nach einem Osttiroler Weiler benannt hat

Jürgen Messensee (1936-2024) wurde unter einem anderen Nachnamen geboren, wählte aber eine Ortsbezeichnung der Gemeinde Strassen als Künstlernamen. Kulturhistoriker Andreas Rauchegger ging der Verbindung zwischen dem Maler, dem Weiler Messensee und dem Gasthaus Strasserwirt auf den Grund. Sie führt zurück bis 1250.