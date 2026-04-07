Geschwistern droht die Abschiebung: Wie (un-)fair ist Österreichs Asylsystem?

Victoria und Joseph kamen als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Tirol. Heute macht Victoria eine IT-Ausbildung, Joseph studiert am MCI Betriebswirtschaftslehre, nebenbei arbeiten sie. Am 11. April um 14 Uhr findet eine Kundgebung für ihr Bleiberecht bei der Annasäule statt.

© Rita Falk