Integration „nichts wert“?

Geschwistern droht die Abschiebung: Wie (un-)fair ist Österreichs Asylsystem?

Victoria und Joseph kamen als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Tirol. Heute macht Victoria eine IT-Ausbildung, Joseph studiert am MCI Betriebswirtschaftslehre, nebenbei arbeiten sie. Am 11. April um 14 Uhr findet eine Kundgebung für ihr Bleiberecht bei der Annasäule statt.
© Rita Falk
Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

Nach über acht Jahren in Tirol droht Joseph und Victoria Oshakuade die Abschiebung. Das Innenministerium verweist auf gerichtliche Entscheidungen, Diakonie und Asylorganisationen kritisieren, dass Integration „nichts wert ist“.