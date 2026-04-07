39-jähriger Alpinist kam bei Wechtenbruch im Skigebiet Obergurgl ums Leben

Sölden – Ein Wechtenbruch wurde am Ostermontag einem Alpinisten im Skigebiet Obergurgl zum Verhängnis: Der 39-Jährige stürzte rund 200 Meter durch steiles, felsiges Gelände ab. Jede Hilfe kam zu spät, der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zu dem Unglück kam es kurz nach 14 Uhr, berichtet die Polizei. Der 39-Jährige stieg mit einem 36-Jährigen und einer 69-Jährigen vom Gipfel des Hinteren Wurmkogels in Richtung der Bergstation des Sessellifts Wurmkogel II ab. Die Gruppe war laut Polizei mit herkömmlicher Skiausrüstung unterwegs. (TT.com)