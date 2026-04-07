Vorfall im Video

Wasserfall im Terminal: Regenmassen lassen Flughafen-Dach einstürzen

In Jakarta hat heftiger Regen das Dach des Flughafenterminals zum Einsturz gebracht. Wassermassen stürzten auf Touristen.

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