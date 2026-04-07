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Vorfall im Video
Wasserfall im Terminal: Regenmassen lassen Flughafen-Dach einstürzen
In Jakarta hat heftiger Regen das Dach des Flughafenterminals zum Einsturz gebracht. Wassermassen stürzten auf Touristen.
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