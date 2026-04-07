Süße Überraschung im Osternest: Olympiasieger teilte sein Babyglück

In seiner Heimat Schweden zählt Jesper Nelin zu den bekanntesten Wintersportlern. Der 33-Jährige gewann mit der Biathlon-Staffel Olympia-Gold 2018 in Pyeongchang und bei den letzten Spielen in Mailand/Cortina Bronze. Bei Weltmeisterschaften durfte der Teamplayer bereits über einen kompletten Medaillensatz jubeln.

Aber nicht nur sportlich läuft es bei Nelin rund. Der Biathlet und seine Verlobte Sandra Abremark gaben am Ostersonntag die Geburt ihres ersten Kindes bekannt. „Leben 2.0“, schrieb der Skandinavier unter einem Foto, auf dem er sein Neugeborenes im Arm hält.

Dem frisch gebackenen Papa und dem Osterbaby flogen umgehend zahlreiche virtuelle Glückwünsche und Herzen entgegen. (TT.com)