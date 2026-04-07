Fellner folgt auf Kaiser: Kärnten hat einen neuen Landeshauptmann

Nach 13 Jahren hatte Peter Kaiser (SPÖ) mit Ende März auf das Amt verzichtet. Sein Nachfolger Daniel Fellner wurde heute im Landtag gewählt.

Klagenfurt – Daniel Fellner (SPÖ) ist am Dienstag im Landtag zum neuen Kärntner Landeshauptmann gewählt worden. Er erhielt 22 von 34 abgegebenen und gültigen Stimmen. Zwei der 36 Abgeordneten hatten sich am Dienstag entschuldigt. 18 Stimmen für Fellner wären nötig gewesen. Fellner wurde auf die Landesverfassung angelobt und nahm seinen Platz auf der Regierungsbank ein. Die Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen findet am Mittwoch statt.

Nach 13 Jahren hatte Peter Kaiser (SPÖ) mit Ende März auf das Amt verzichtet. Weitere Personalrochaden im Sinne des Generationenwechsels bei der SPÖ beschäftigten am Dienstag den Landtag. Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ), zuletzt Dritte Landtagspräsidentin, wurde mit 22 von 33 gültigen Stimmen als Landesrätin gewählt. Dafür musste sie zuvor als Bürgermeisterin von Lendorf (Bezirk Spittal/Drau) zurücktreten. Sie verzichtete auf ihr Landtagsmandat und wurde als Regierungsmitglied angelobt. Lagger-Pöllinger übernimmt unter anderem das Gemeindereferat.