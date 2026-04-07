„Bäm-Vallera“: Markus Linder zündet Comedy-Feuerwerk in Elmen

Mit Markus Linder und seinem neuen Comedyprogramm „Bäm-Vallera“ startet der Kulturverein lech.tember am 16. April in die Frühjahrssaison.

Elmen – Markus Linder, oft als „Captain der guten Laune“ bezeichnet, verspricht im Gemeindesaal Elmen einen Abend voller Vielseitigkeit. Er singt, trommelt, klimpert, trompetet, blödelt und tanzt auf der Bühne. Sein neues Programm beleuchtet alltägliche und zugleich skurrile Themen des modernen Lebens.

Dazu gehören die Einsamkeit in Baumärkten und das heilige Ritual des Christbaumkaufs. Auch die strenge Durchtaktung unserer Gesundheit und die Unergründlichkeit weiblicher Handtaschen nimmt er humorvoll aufs Korn. Selbst die philosophischen Weisheiten von Ballermann-Songs werden dabei nicht ausgelassen. Das Publikum erwartet ungeschminkte Wahrheiten, verpackt in humorvolle Darbietungen.

Besucher können sich auf einen abwechslungsreichen Abend freuen. Lacher sind garantiert. Das Programm beginnt um 20 Uhr, Saaleinlass ist ab 19 Uhr. Karten (14 Euro) sind im Vorverkauf bei Anja unter Tel.: 0676/88601324, auch per WhatsApp, erhältlich.