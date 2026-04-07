Wasserrettung Osttirol lichtete Schilfgürtel am Teich bei Schloss Bruck

Auf Wunsch der Stadtgemeinde Lienz führte die Wasserrettung Rodungsarbeiten am Teich bei Schloss Bruck durch und befreite das Naherholungsgebiet vom breiter werdenden Schilfgürtel.

Lienz – Der 1.555 Quadratmeter große Teich bei Schloss Bruck ist seit vielen Generationen ein beliebtes Ausflugsziel für Lienzerinnen und Lienzer sowie für Besucher der Stadt. Schon die Görzer Grafen und Kaiser Maximilian I. schätzten das idyllische Gewässer. Wann genau er angelegt wurde, ist wenig bekannt; gesichert ist jedoch, dass sich der Teich, der an seiner tiefsten Stelle 3,8 Meter misst, seit rund 80 Jahren im Eigentum der Stadtgemeinde Lienz befindet.

© Stadt Lienz/Bernd Lenzer

Nachdem der Teich 2019 einer Grundreinigung unterzogen worden war, wurde er 2020 wieder befüllt und mit heimischen Fischarten besetzt. Seit damals bildete sich jedoch ein zunehmend dichter werdender Schilfgürtel, der einer gezielten Auslichtung bedurfte.

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