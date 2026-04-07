Gestein zu Tal gedonnert
In der Kaserne Absam nimmt man den großen Felssturz gelassen: „Haben da keine Sorge“
Das Gestein, das am Freitagabend lautstark ins Tal gerauscht ist, hat einige Menschen in Absam aufgeschreckt. Gefahr für Siedlungen bestand keine.
© Liebl Daniel
Die Andreas-Hofer-Kaserne in Absam liegt unterhalb jener Wand, von der sich am Wochenende ein großer Felsbrocken gelöst hat und ins Tal gedonnert ist. Kommandant Stephan Lehner sieht für seine Kaserne keine akute Gefahr. Der Betrieb laufe ohne Einschränkungen weiter.