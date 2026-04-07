Franz Theurl holte sich das härteste Ei beim Lienzer Ostereierpecken

Lienz – Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört das Ostereierpecken fest zum Osterwochenende in Lienz. Der Wettbewerb zieht Einheimische wie Gäste an. Mit Geschick und dem passenden Ei soll man möglichst lange unversehrt bleiben. Die Zuschauer verfolgten die spannenden Duelle. Die Thurner Landjugend ratschte traditionell. Marktstandler boten ein vielfältiges kulinarisches Angebot.

Die Siegerliste vergangener Jahre zeigt die Vielfalt der Teilnehmenden. 2025 gewann Stefan Clara, Bürgermeister von Amlach. Er setzte sich gegen Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl durch. René Schmidpeter, Wirtschaftswissenschaftler, war 2024 erfolgreich. Doris Batkowski, ehemalige Bezirksleiterin des AMS Lienz, siegte 2023. Das Ostereierpecken betont nicht nur den sportlichen Ehrgeiz. Es steht für das gemeinsame Erleben. Die Tradition stärkt den Lienzer Stadtmarkt als regionalen Treffpunkt.