Französische Alpinisten im Kaunertal von Lawine mitgerissen und schwer verletzt

Kaunertal – Zwei Alpinisten aus Frankreich im Alter von 48 und 50 Jahren sind am frühen Dienstagnachmittag bei einem Lawinenabgang im Zuge des Aufstiegs über das Gepatschjoch im Kaunertal schwer verletzt worden.

Die beiden wurden von einem Schneebrett erfasst und über teilweise senkrechtes, sehr steiles Gelände in die Tiefe gerissen. Die Wintersportler wurden dabei nicht verschüttet, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

Im freiem Fall in die Tiefe gestürzt

Notarzthubschrauber flogen die Franzosen letztlich in das Krankenhaus nach Zams, hieß es. Zwei weitere Landsmänner, die mit ihnen unterwegs waren, wurden indes von der Lawine nicht erfasst und blieben unverletzt. Die beiden letztlich von der Lawine Mitgerissenen waren mit einem Halbseil angeseilt gewesen. Nachdem sie von dem Schneebrett erfasst worden waren, kam es an einer Felskante auch noch zu einem Seilriss und die Alpinisten stürzten quasi in freiem Fall in die Tiefe.

Die vier Tourengeher hatten sich auf einer Alpendurchquerung befunden und waren am Brandenburger Haus gestartet. Anschließend stiegen sie zur 3498 Meter hohen Weißseespitze in den Ötztaler Alpen auf, um anschließend über den Gepatschferner wieder abzufahren. Als sie dann über das Gepatschjoch aufsteigen wollten, kam es schließlich zu dem Lawinenabgang.

Weiterer Abgang in Sölden

Am späten Nachmittag wurde der Leitstelle Tirol ein weiterer Lawinenabgang gemeldet. In Sölden war es offenbar zu einem Abgang gekommen, bei dem zwei Personen teilverschüttet, aber niemand verletzt wurde. Das wurde festgestellt, nachdem ein Hubschrauber vor Ort im Einsatz war.