Zwei Tourengeher im Kaunertal von Lawine mitgerissen und schwer verletzt

Kaunertal – Ein Lawinenabgang im Bereich des Gepatschferners im Kaunertal hat am frühen Dienstagnachmittag zwei schwer verletzte Wintersportler gefordert. Dies teilte die Leitstelle Tirol mit. Die beiden Tourengeher hatten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbst aus den Schneemassen befreit. Die beiden Männer wurden mit Hubschraubern in das Krankenhaus Zams geflogen.

Der nähere Hergang des Lawinenabgangs sowie die genauen Identitäten der Alpinisten waren vorerst nicht bekannt. Die beiden waren laut Leitstelle offenbar in einer sechsköpfigen Gruppe unterwegs gewesen. Die vier weiteren Wintersportler wurden nicht verschüttet.