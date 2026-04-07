Pfingstkreuzfahrt entlang der Atlantikküste
Mit MS AMERA zu den Perlen der atlantischen Küsten Europas: Bremerhaven – Helgoland – Ijmuiden – Saint-Malo – Bordeaux – Santander – Ferrol – Portland – Bremerhaven
Erleben Sie im Mai 2027 eine außergewöhnliche Pfingstkreuzfahrt entlang der europäischen Atlantikküste und genießen Sie die maritime Atmosphäre an Bord der beliebten MS Amera. Von Bremerhaven aus führt Ihre Route zu einigen der reizvollsten Ziele der südlichen Nordsee, darunter die einzigartige Hochseeinsel Helgoland und die Küstenlandschaften in den Niederlanden. Ebenso dürfen Sie sich auf eindrucksvolle Aufenthalte in Saint-Malo, in der eleganten Weinmetropole Bordeaux sowie in Bilbao, Santander und Ferrol im grünen Norden Spaniens freuen. Ein weiterer Höhepunkt dieser Reise ist das stimmungsvolle Kreuzen auf Gironde und Garonne, das sich in dieser Form nur selten bietet. Abgerundet wird das vielfältige Programm mit einem Besuch in Portland an der Südküste Englands.
Ihr schwimmendes Hotel, die MS Amera, ist ein klassisches, familiäres Schiff der Phoenix-Flotte und bietet großzügige Außendecks, viel persönlichen Service und eine angenehm überschaubare Gästeanzahl – ideal für entspanntes Reisen. Mit ihrem eleganten Ambiente und zahlreichen Rückzugsorten fühlt sich die MS Amera schnell wie ein zweites Zuhause auf See an.
Wie immer beginnt und endet Ihre Reise ab/bis Innsbruck – mit dem gewohnten Rundum-Service, inklusive Transfers, Flugleistungen und allen Vorteilen unserer sorgfältig zusammengestellten TT-Leserreisen. Während der gesamten Kreuzfahrt werden Sie zudem zuverlässig von einem TT-Reiseleiter oder -Arzt betreut.
Freuen Sie sich auf eine harmonische Mischung aus Entspannung, Kultur, Natur und maritimer Genussreise – perfekt für einen unvergesslichen Start in den Frühsommer.
Herzlichst, Ihre
Katrin Troppmair
Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at
Frühbucherbonus 100 € pro Person bei Buchung bis 30.08.2026
Leistungen
INKLUDIERTE LEISTUNGEN
• Taxi-Transfer von zu Hause zum Flughafen München (nur in Nordtirol, Adressen abseits des Inntals gegen Aufpreis)
• Flug München – Bremen - München mit Lufthansa (inkl. Flughafensteuern und Gebühren dzt. 130 € p. P., Stand März 2026, Preisanpassung vorbehalten, lt. Gebührenaufstellung zum Zeitpunkt der Ticketausstellung) in Economy Class
• Bustransfer Flughafen Bremen – Schiffsanlegestelle Bremerhaven und retour
• 14 Nächte Kreuzfahrt auf der MS Amera in der gewählten Kabinenkategorie
• Ein- und Ausschiffungsgebühren, alle Hafentaxen
• Vollpension mit Menüwahl an Bord (auf Wunsch servieren wir auch Gerichte für spezielle Diäten (Diabetiker, glutenfrei, laktosefrei etc.))
• Tischwein und Saft des Tages zu den Hauptmahlzeiten
• Frühaufsteher- und Langschläferfrühstück, 11-Uhr-Bouillon, nachmittags Tee und Kaffee mit Gebäck, Mitternachtsimbiss oder Buffet
• Kabinenservice mit Frühstück und kleinen Gerichten
• In allen Bars oder Ihrer Kabine servieren wir zwischen 10 und 24 Uhr Hamburger, Hot Dogs und Pizza.
• Willkommens- und Abschiedscocktail, Captain‘s Dinner mit festlichem Menü
• Wasserspender auf diversen Decks
• Tagesprogramme wie z. B. Kreativkurse, Lektorate, Sprachkurse, Sternenkunde, Sportangebote, Bingo u. v. m.
• Abendveranstaltungen wie z. B. Musik- und Showprogramme; Kino, Tanz und Unterhaltung
• Benutzung der Sport- und Wellnesseinrichtungen wie Fitnessstudio, Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Swimmingpool sowie Liegen an Deck
• Wellness- und Sportprogramme wie z. B. Gymnastik, Aerobic, Jogging, Yoga, Stretching, Muskelentspannung
• Nutzung des Minigolfplatzes
• Kaffemaschine (mit Kapseln) in der Kabine
• Fernseher in jeder Kabine mit Satellitenprogramm (Empfang abhängig vom Fahrgebiet)
• Bademäntel in jeder Kabine zur Benutzung an Bord
• Obstkorb in der Kabine (auf Wunsch tägliche Auffüllung)
• Regenschirme für Landgänge
• Betreuung durch erfahrenes Phoenix-Reiseleiter- und Gastgeber-Team
• Praktische Phoenix-Tasche
• Reiseführer bzw. Länderinformationen
• Audiosysteme bei Ausflugsteilnahme
• bewährte Reiseleitung und Betreuung durch einen Reiseleiter oder einen Arzt der Tiroler Tageszeitung
• Kundengeldsicherung
• Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz (nähere Infos unter www.europaeische.at)
NICHT INKLUDIERTE LEISTUNGEN
• Ausgaben des persönlichen Bedarfs wie Wäscherei, Telefon, WLAN usw.
• Ausflugsprogramme
• Trinkgelder nicht obligatorisch. Eine Extra-Belohnung ist jedoch willkommen und international üblich.
• ETA (Electronic Travel Authorization) für Großbritannien. Gerne sind wir Ihnen bei der Besorgung behilflich.