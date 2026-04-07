Pfingstkreuzfahrt entlang der Atlantikküste

Mit MS AMERA zu den Perlen der atlantischen Küsten Europas: Bremerhaven – Helgoland – Ijmuiden – Saint-Malo – Bordeaux – Santander – Ferrol – Portland – Bremerhaven

Erleben Sie im Mai 2027 eine außergewöhnliche Pfingstkreuzfahrt entlang der europäischen Atlantikküste und genießen Sie die maritime Atmosphäre an Bord der beliebten MS Amera. Von Bremerhaven aus führt Ihre Route zu einigen der reizvollsten Ziele der südlichen Nordsee, darunter die einzigartige Hochseeinsel Helgoland und die Küstenlandschaften in den Niederlanden. Ebenso dürfen Sie sich auf eindrucksvolle Aufenthalte in Saint-Malo, in der eleganten Weinmetropole Bordeaux sowie in Bilbao, Santander und Ferrol im grünen Norden Spaniens freuen. Ein weiterer Höhepunkt dieser Reise ist das stimmungsvolle Kreuzen auf Gironde und Garonne, das sich in dieser Form nur selten bietet. Abgerundet wird das vielfältige Programm mit einem Besuch in Portland an der Südküste Englands.

Ihr schwimmendes Hotel, die MS Amera, ist ein klassisches, familiäres Schiff der Phoenix-Flotte und bietet großzügige Außendecks, viel persönlichen Service und eine angenehm überschaubare Gästeanzahl – ideal für entspanntes Reisen. Mit ihrem eleganten Ambiente und zahlreichen Rückzugsorten fühlt sich die MS Amera schnell wie ein zweites Zuhause auf See an.

Wie immer beginnt und endet Ihre Reise ab/bis Innsbruck – mit dem gewohnten Rundum-Service, inklusive Transfers, Flugleistungen und allen Vorteilen unserer sorgfältig zusammengestellten TT-Leserreisen. Während der gesamten Kreuzfahrt werden Sie zudem zuverlässig von einem TT-Reiseleiter oder -Arzt betreut.

Freuen Sie sich auf eine harmonische Mischung aus Entspannung, Kultur, Natur und maritimer Genussreise – perfekt für einen unvergesslichen Start in den Frühsommer.

Herzlichst, Ihre

Katrin Troppmair

Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at

Frühbucherbonus 100 € pro Person bei Buchung bis 30.08.2026