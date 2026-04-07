TT-Leserreise nach Indien

Goldenes Dreieck und Flusszauber auf dem Brahmaputra - erleben Sie Kultur und Farben einer faszinierenden Welt: Delhi – Agral – Jaipur – Guwahati – Sutargaon – Silghat Nationalpark – Kaziranga Nationspark – Nameri National Park – Mayang – Sualkuchi

Diese TT-Leserreise beginnt mit einem intensiven Eintauchen in das kulturelle Herz Nordindiens: Sie entdecken das legendäre Goldene Dreieck mit den historischen Städten Delhi, Agra und Jaipur – ein Kaleidoskop aus Mogularchitektur, kolonialer Geschichte und lebendiger Tradition.

Ob beim Sonnenaufgang am Taj Mahal, beim Binden eines Saris oder beim Besuch eines assamesischen Teegartens – Sie begegnen einem Land, das seine Geschichten mit Farben, Düften und Klängen erzählt.

Nach diesen eindrucksvollen Tagen erwartet Sie eine neue, ruhigere Dimension des Reisens: eine Flusskreuzfahrt auf dem mächtigen Brahmaputra. An Bord der stilvollen RV Kindat Pandaw, einem Boutique-Schiff im kolonialen Stil mit großzügigen Kabinen, offener Lounge und persönlichem Service, erleben Sie Indien aus einer entschleunigten Perspektive.

Die Crew verwöhnt Sie täglich mit frisch zubereiteten Mahlzeiten, die die Vielfalt der indischen und internationalen Küche widerspiegeln – von aromatischen Currys bis zu feinen vegetarischen Spezialitäten, liebevoll angerichtet und oft mit regionalen Zutaten aus Assam.

Begleitet wird die Reise ab/bis Tirol von einem TT-Arzt oder einer TT-Ärztin, sodass Sie sich auch medizinisch bestens betreut fühlen können Die genauen Leistungen finden Sie im nebenstehenden Kasten – und vielleicht schon bald in Ihrem Reisegepäck: ein Stück Indien, das bleibt.

Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst, Ihre

Katrin Troppmair

Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at

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