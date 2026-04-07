TT-Leserreise nach Indien
Goldenes Dreieck und Flusszauber auf dem Brahmaputra - erleben Sie Kultur und Farben einer faszinierenden Welt: Delhi – Agral – Jaipur – Guwahati – Sutargaon – Silghat Nationalpark – Kaziranga Nationspark – Nameri National Park – Mayang – Sualkuchi
Diese TT-Leserreise beginnt mit einem intensiven Eintauchen in das kulturelle Herz Nordindiens: Sie entdecken das legendäre Goldene Dreieck mit den historischen Städten Delhi, Agra und Jaipur – ein Kaleidoskop aus Mogularchitektur, kolonialer Geschichte und lebendiger Tradition.
Ob beim Sonnenaufgang am Taj Mahal, beim Binden eines Saris oder beim Besuch eines assamesischen Teegartens – Sie begegnen einem Land, das seine Geschichten mit Farben, Düften und Klängen erzählt.
Nach diesen eindrucksvollen Tagen erwartet Sie eine neue, ruhigere Dimension des Reisens: eine Flusskreuzfahrt auf dem mächtigen Brahmaputra. An Bord der stilvollen RV Kindat Pandaw, einem Boutique-Schiff im kolonialen Stil mit großzügigen Kabinen, offener Lounge und persönlichem Service, erleben Sie Indien aus einer entschleunigten Perspektive.
Die Crew verwöhnt Sie täglich mit frisch zubereiteten Mahlzeiten, die die Vielfalt der indischen und internationalen Küche widerspiegeln – von aromatischen Currys bis zu feinen vegetarischen Spezialitäten, liebevoll angerichtet und oft mit regionalen Zutaten aus Assam.
Begleitet wird die Reise ab/bis Tirol von einem TT-Arzt oder einer TT-Ärztin, sodass Sie sich auch medizinisch bestens betreut fühlen können Die genauen Leistungen finden Sie im nebenstehenden Kasten – und vielleicht schon bald in Ihrem Reisegepäck: ein Stück Indien, das bleibt.
Wir freuen uns auf Sie!
Herzlichst, Ihre
Katrin Troppmair
Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at
PAUSCHALPREISE PRO PERSON
Leistungen
• Fahrt mit Four Seasons Taxis mit Hausabholung nach München und retour (Adressen abseits des Inntales und aus dem Oberland gegen Aufpreis, Osttirol leider nicht möglich)
• Flüge ab/bis München nach Delhi und zurück in der Economy-Class, 20kg Freigepäck
• Innerindische Flüge Jaipur-Guwahati-Delhi mit Indigo Airlines, 15kg Freigepäck
• Flughafensteuern, Sicherheitsgebühren, Luftverkehrssteuern und Treibstoffzuschläge (Stand Juni 2025)
• 5 Übernachtungen in 5* Hotels während der Rundreise
• 7 Übernachtungen auf dem Pandaw Flusskreuzfahrtschiff RV Kindat Pandaw in Kabinen auf dem Hauptdeck
• Mahlzeiten im Reiseverlauf erwähnt (F= Frühstück, M= Mittagessen, A= Abendessen)
• Free Flow Drinks & Wine Package*
• Private, deutschsprachige Reiseleitung während der Rundreise
• Englisch sprechende Reiseleitung an Bord des Schiffes und während der Ausflüge
• Touren und Transfers mit klimatisierten Fahrzeugen (landestypisch)
• Ausflüge, Exkursionen und Besichtigungen wie beschrieben inkl. Eintrittsgelder
• Ausführliche und informative Reiseunterlagen
• 1 Reiseführer pro Buchung
NICHT INKLUDIERTE LEISTUNGEN:
• Ausgaben des persönlichen Bedarfs wie Wäscherei, Telefon, WLAN usw.
• Trinkgelder nicht obligatorisch. Eine kleine Aufmerksamkeit ist jedoch willkommen und international üblich.
• Das e-Visum für Indien ist nicht im Reisepreis enthalten und muss von den TeilnehmerInnen selbst beantragt und bezahlt werden. (Gebühr USD 69,- p.P.) Gerne stehen wir Ihnen jedoch bei der Abwicklung der Beantragung zur Seite.
* Free Flow Drinks & Wine Package: Unbegrenzter Ausschank von alkoholfreien Getränken, hauseigenen Spirituosen und Mixgetränken, Bieren und lokalem Mineralwasser.
Ausgeschlossen sind Premiumweine, importierte Spirituosen und importiertes Mineralwasser. Unbegrenzter Ausschank von Rot- oder Weißwein des Hauses nur zum Mittag- und Abendessen.