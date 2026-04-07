Mann in Klinik gebracht
Auto fuhr rückwärts in Kreuzung: 60-Jähriger bei Kollision in Innsbruck verletzt
Innsbruck – Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kastenwagen hat am Dienstagvormittag in Innsbruck einen Verletzten gefordert. Als der Lenker des Kastenwagens gegen 9.30 Uhr im Stadtteil Wilten über eine Kreuzung fuhr, bog ein 60-Jähriger mit seinem Auto plötzlich rückwärts in diese ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Der Pkw-Lenker wurde bei dem Unfall verletzt – wie schwer, ist unklar. Die Rettung brachte ihn in die Klinik. Der Lenker des Kastenwagens und dessen Beifahrerin blieben unverletzt. (TT.com)