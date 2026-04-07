Auto fuhr rückwärts in Kreuzung: 60-Jähriger bei Kollision in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kastenwagen hat am Dienstagvormittag in Innsbruck einen Verletzten gefordert. Als der Lenker des Kastenwagens gegen 9.30 Uhr im Stadtteil Wilten über eine Kreuzung fuhr, bog ein 60-Jähriger mit seinem Auto plötzlich rückwärts in diese ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.