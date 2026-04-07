Hochwertige Fahrräder in Hall gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Hall – In einem Mehrparteienhaus in Hall wurden von Montag auf Dienstag mehrere höherpreisige Fahrräder gestohlen. Aus einem Fahrradabstellraum des Hauses in der Galgenfeldstraße verschwanden demnach zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr E-Mountainbikes, Fahrräder und Gravelbikes. „Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niederen fünfstelligen Eurobetrag“, berichtet die Polizei mit.