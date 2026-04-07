Fünfstellige Schadenshöhe
Hochwertige Fahrräder in Hall gestohlen: Polizei bittet um Hinweise
Hall – In einem Mehrparteienhaus in Hall wurden von Montag auf Dienstag mehrere höherpreisige Fahrräder gestohlen. Aus einem Fahrradabstellraum des Hauses in der Galgenfeldstraße verschwanden demnach zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr E-Mountainbikes, Fahrräder und Gravelbikes. „Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niederen fünfstelligen Eurobetrag“, berichtet die Polizei mit.
Die Polizei ersucht die Bevölkerung, verdächtige Wahrnehmungen in der Tatnacht – etwa größere Fahrzeuge, mit denen die Fahrräder abtransportiert worden sein könnten – der Polizeiinspektion Hall (Tel. 059133/7110-100) zu melden. (TT.com)