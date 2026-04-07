Weniger Sprach-Studenten
Übersetzungen soll die KI machen: Schafft Digitalisierung die Dolmetscher ab?
Übersetzungsapps am Handy sind auf Reisen beliebt. Die Ansprüche an professionelle ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen sind damit nicht zu vergleichen.
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Die Uni Innsbruck verzeichnet einen Einbruch von 65 Prozent bei Dolmetsch- und Übersetzungsstudenten für den Bachelor. Ein neuer Studienzweig mit Fokus „Content Creation“ und soziale Medien soll wieder mehr junge Menschen anlocken.