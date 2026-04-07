Mehr Zeit einplanen

Frühjahrsputz sorgt für Sperren auf der Fernpassstraße

Die Tunnel und Galerien werden in den nächsten Wochen von Schmutz uns Salz befreit.
© Land Tirol/Krepper

Das Land Tirol startet wieder mit Reinigungsarbeiten in den Tunneln und Galerien des Landesstraßennetzes. Dabei kommt es im Zwischentoren vorübergehend zu Sperren und Umleitungen.

Tunnel müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt und die Sicherheitstechnik gewartet werden. Dies führt ab kommender Woche auf der B 179 Fernpassstraße zu mehreren Sperren.

Der Lermooser Tunnel wird ab dem 13. April um 7 Uhr komplett gesperrt. Die Arbeiten dauern bis zum 17. April um 8 Uhr. Der Verkehr wird während dieser Zeit großräumig über das Ehrwalder Becken umgeleitet.

Auch die Umfahrung Heiterwang ist betroffen. Hier kommt es vom 20. bis 22. April zu zeitweisen Sperren. Diese erfolgen jeweils täglich zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr. In diesen Stunden wird der Verkehr durch Heiterwang geführt.

Fakten im Überblick

Lermooser Tunnel

  • Sperre: 13. April, 7 Uhr, bis 17. April, 8 Uhr
  • Umleitung: über das Ehrwalder Becken

Umfahrung Heiterwang

  • Sperre: 20. bis 22. April, jeweils 7 bis 16.30 Uhr
  • Umleitung: durch Heiterwang

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