Polizei ermittelt
Unbekannter stahl im Oberland Tresor aus Hotel: Mehr als 10.000 Euro Schaden
Imst – Ein vorerst unbekannter Täter hat im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagfrüh in einen Beherbergungsbetrieb im Bezirk Imst eingebrochen und einen Tresor aus einem Büro gestohlen.
Der Gesamtschaden belief sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag, berichtete die Polizei. Die Tat ereignete sich zwischen 20.30 Uhr und 8.15 Uhr. Die entsprechenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen waren im Gange. (APA)