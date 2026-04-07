Triumph bei der Premiere: Lilli Tagger kämpft Tennis-Star Badosa nieder

Beim WTA-500-Turnier in Linz gelang der 18-jährigen Tirolerin Lilli Tagger gegen die ehemalige Weltranglisten-Zweite Paula Badosa ein siegreicher Einstand.

Linz ‒ Die Erwartungen an Lilli Tagger waren vor den Upper Austria Ladies in Linz groß, die Erlösung ist nun umso größer: Die 18-jährige Tirolerin besiegte am Dienstag die frühere Weltranglisten-Zweite Paula Badosa (ESP) mit 6:4, 7:6 (5) und steht damit beim WTA-500-Turnier im Achtelfinale. Es war für die Lienzerin das erste Match auf dieser Ebene in ihrer Heimat, die 117. im WTA-Ranking wurde in Oberösterreich mit einer Wildcard ausgestattet.

„Es war ein unglaubliches Match, war richtig eng am Schluss“, freute sich Tagger nach dem Erfolg und blickte schmunzelnd in Richtung in ihrer Box: „Ich hoffe, mein Papa lebt noch.“ Auch in den engen Abschnitten behielt die French-Open-Juniorensiegerin die Nerven, kämpfte sich wieder zurück: „Ich habe versucht, immer weiter zu machen. Ich bin als Außenseiterin auf den Platz gekommen. Aber seit der Raster raus gekommen ist, habe ich mich schon so darauf gefreut daheim zu spielen.“

Dieses Gefühl wird nun verlängert. Im Achtelfinale bekommt es Tagger, die für den ersten Sieg einer Österreicherin in Linz nach 2013 sorgte, mit der Russin Liudmila Samsonova zu tun, die dank einem Freilos noch nicht im Einsatz war. „Man hat immer 50 Prozent die Chance zu gewinnen, wenn man auf den Platz kommt. Ich habe schon einmal mit ihr trainiert“, blickte Tagger voraus.

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