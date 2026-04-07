Requiem in Weiß: Film und Diskussion über Gletschersterben im CineX

Die Tiroler Grünen laden am Donnerstag zu einem Kinoabend in Lienz ein. Gezeigt wird der Dokumentarfilm "Requiem in Weiß" über das dramatische Gletscherschwinden in den Alpen. Eine anschließende Podiumsdiskussion beleuchtet die Folgen für die Region.

Lienz – Regisseur Harry Putz inszeniert in "Requiem in Weiß" eine Dokumentation über das Verschwinden der Gletscher. Der Dokumentarfilm entstand an 14 Gletschern in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz. Er verbindet wissenschaftliche Fakten mit emotionalen Eindrücken und zeigt, dass die Gletscher der Ostalpen vor ihrem unwiderruflichen Ende stehen. Gleichzeitig nimmt der Tourismus zu. Die Eingriffe in die Natur werden intensiver. Das "ewige Eis" schwindet auch in Tirol.

Gebi Mair, Landessprecher der Tiroler Grünen, betont die Bedeutung der Gletscher für die Region. „Die Gletscher gehören zu Tirol wie die Almen und die Tracht. Sie sind das weiße Gold Tirols. Gerade Osttirol ist geprägt von der Gletscherlandschaft und den sich daraus speisenden wunderschönen Flüssen und profitiert touristisch sehr davon. Österreich und Tirol können mehr machen: von Klimaschutz über ein besseres Gefahrenmanagement bis hin zur Sensibilisierung der Menschen. Genau das ist auch unsere Intention mit der Filmvorführung: Wir möchten das Bewusstsein schärfen, dass die Gletscherschmelze große Auswirkungen auf das Leben im Tal haben wird.“

Nach der Filmvorführung folgt eine Podiumsdiskussion. Teilnehmer sind Regisseur Harry Putz, Birgit Sattler vom Alpenverein und Laura Winkler von Osttirol Natur. Auch Gerlinde Kieberl, Bezirkssprecherin der Grünen Osttirol, sowie Gebi Mair, Landessprecher der Tiroler Grünen, sind dabei. Christine Brugger moderiert die Runde.

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