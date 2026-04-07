Aktion scharf
Osterbilanz: Tiroler Polizei meldet mehr Unfälle, Raser und alkoholisierte Lenker
Die Haller Straße in Innsbruck war am Ostermontag Schauplatz eines Zusammenstoßes zwischen zwei Pkw. Dabei wurden zwei Verkehrsteilnehmer verletzt. Insgesamt meldete die Tiroler Polizei am Osterwochenende 34 Unfälle mit Personenschaden.
© Daniel Liebl
Zwischen Karfreitag und Ostermontag zog die Tiroler Polizei 68 Lenker aus dem Verkehr, die durch Drogen oder Alkohol beeinträchtigt waren. Ein Raser musste den Führerschein und das Auto vorübergehend abgeben.