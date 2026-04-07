„Sing for Joy“: 200 Stimmen für großes Chorprojekt in Innsbruck gesucht

Der Sänger und Musikproduzent Mano Michael plant ein großes Chorprojekt in Tirol. Willkommen sind alle, die gern singen – unabhängig von der musikalischen Vorbildung. Schon am 10. April findet der erste Workshop statt.

Innsbruck – „Sing for Joy“: Unter diesem fröhlichen Motto sucht der deutsch-nigerianische Soulsänger, Musikproduzent, Songschreiber und Vokal-Coach Mano Michael rund 200 Sängerinnen und Sänger aus Tirol für ein großes Chorprojekt.

Willkommen sind Menschen, „die, unabhängig von Alter und musikalischer Vorbildung, Begeisterung und Freude fürs Singen mitbringen“, heißt es vom „Sing for Joy“-Team. Das können Chormitglieder, Schulen, Familien oder Gruppen bzw. Einzelne sein, die einfach gern singen – mit oder ohne Notenkenntnisse.

Der Eingangsworkshop findet bereits am Freitag, den 10. April 2026, um 18.30 Uhr im BORG Innsbruck, Fallmerayerstraße 7, statt. Insgesamt sind acht Workshops geplant, je zwei bis drei Stunden pro Monat.

Jede Stimme zählt

Neben dem Einstudieren von Songs geht es dabei laut Veranstalter auch um das gegenseitige Kennenlernen, Bühnenpräsenz, Stimmbildungsübungen und die Vermittlung von Gesangstechniken. Und: „Natürlich darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen.“

Der Massenchor soll dabei unterschiedlichste Stilrichtungen von Gospel über Soul und Rock bis Pop vereinen. Lieder wie Queens „We Will Rock You“, „Like a Prayer“ von Madonna oder „They Don't Care About Us“ von Michael Jackson sind fix eingeplant.

Große Chorprojekte hat Mano Michael auch schon in der Vergangenheit realisiert. © Büro & Management Mano Michael

Die einstudierten Songs sollen dann, gemeinsam mit Mano Michael, weiteren KünstlerInnen sowie Orchester und Band, am 16. Jänner 2027 im Congress Innsbruck auf großer Bühne präsentiert werden.