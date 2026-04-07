„Farce und Verhöhnung“

Neubesetzung von Top-Job in Innsbruck: FPÖ empört über Vorgangsweise

Die Innsbrucker Sozialen Dienste, eine 100%-Tochter der Stadt, sind mit über 1500 Beschäftigten ein zentraler Player in der Innsbrucker und Tiroler Soziallandschaft.
© Patrick Steiner
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Im Stadtsenat steht am Mittwoch ein wichtiger Beschluss an: Es geht um die Bestellung der neuen Geschäftsführung der Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD). Die bestgereihte Kandidatin ist eine Frau. Doch die Opposition ist sauer: Sie erhält die Unterlagen erst in der Sitzung selbst.

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