Tatort Internet: Mehrere Betrugsfälle beschäftigen Tiroler Polizei

Eine 75-Jährige fiel auf hohe Gewinnversprechen auf einer Internetplattform herein. Eine 63-Jährige wurde Opfer eines Love-Scams und ein77-Jähriger hätte fast mehrere tausend Euro verloren.

Immer wieder warnt die Polizei vor Betrugsmaschen im Internet. Und trotzdem gelingt es Betrügern immer wieder, Menschen um ihr Geld zu bringen. Dabei gehen die Unbekannten ganz unterschiedlich vor.

So versprachen Unbekannte einer 75-Jährigen in Innsbruck hohe Gewinne über eine Internetplattform. Die Frau überwies daraufhin in der Zeit zwischen 2. Februar und 25. März 2026 mehrmals Geld auf verschiedene ausländische Konten. Doch die Gewinne blieben aus, die Frau erstattete Anzeige. Der Schaden liegt in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. Die Ermittlungen laufen.

Geld an vermeintlichen Liebhaber überwiesen

Auf einen sogenannten Love-Scam fiel eine 63-Jährige im vergangenen Oktober herein. Ein Unbekannter nahm über eine Social-Media-Plattform Kontakt zu der Unterländerin vor. Es schien sich eine Liebesbeziehung auch per E-Mail zu entwickeln.

Mehrmals gab der Mann vor, aus verschiedenen Gründen Geld zu brauchen. Und jedes Mal überwies ihm die 63-Jährige das Geld – insgesamt mehrere zehntausend Euro. Die Frau erstattete Anzeige, die Ermittlungen laufen.

77-Jähriger entging knapp Betrug

Gerade noch rechtzeitig bemerkte ein 77-Jähriger, dass er einem Betrug aufgesessen war. Am Karsamstag abends erhielt der Oberländer einen Anruf von einer Frau. Angeblich war sie eine Bankmitarbeiterin. Sie behauptete, das Konto des Mannes sei gehackt worden. Im guten Glauben überwies der 77-Jährige daraufhin einen hohen vierstelligen Betrag auf ein ausländisches Bankkonto.