Tödlicher Skiunfall im Zillertal: 69-Jähriger starb nach heftiger Kollision

Gerlos – Ein tragischer Skiunfall hat am Dienstag Skigebiet Zillertal Arena das Leben eines 69-jährigen Mannes gefordert. Ein weiterer Skifahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr an einer Pistenkreuzung. Nach Angaben der Polizei fuhr der 69-jährige Deutsche, ein fortgeschrittener Skifahrer, auf der schwarzen Piste Nr. 36 (Krummbach) talwärts. Zur gleichen Zeit war ein 33-jähriger deutscher Skifahrer, ebenfalls als geübt beschrieben, auf der roten Piste Nr. 37 (Moseltret) unterwegs.

Frontalkollision

Im Bereich der Talstation laufen diese beiden Pisten zusammen. Obwohl die Kreuzung von beiden Seiten deutlich beschildert ist, kam es zu einer heftigen, frontalen Kollision. Zeugen berichteten, dass beide Männer mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zugefahren seien.