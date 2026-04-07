134 km/h schnell: Polizei zog 15-jährigen Moped-Tuner aus dem Verkehr

Innsbruck – Eine Geschwindigkeit, die mehr zu einem Motorrad als zu einem Moped passt, deckte die Polizei am Dienstag bei einer Kontrolle auf. Ein 15-jähriger Einheimischer war auf einem derart stark frisierten Moped unterwegs, dass es auf dem Prüfstand eine Spitzengeschwindigkeit von 134 km/h erreichte.

Einer Polizeistreife war das verdächtig schnelle Gefährt in Innsbruck aufgefallen. Die Beamten hielten den Jugendlichen daraufhin an und unterzogen das Fahrzeug einer genauen Inspektion.

Moped erreichte 134 km/h

Da der Verdacht auf technische Manipulationen nahelag, wurde das Moped auf einer sogenannten „Rolle“ getestet. Das Ergebnis: Das Gerät zeigte eine Geschwindigkeit von 134 km/h an – weit mehr als die gesetzlich erlaubten 45 km/h.