Fortsetzung mit Mega-Star: Der Teufel wird Gaga

Die langersehnte Fortsetzung von „Der Teufel trägt Prada“ kommt bald in die Kinos. Meryl Streep und Anne Hathaway bekommen Unterstützung von Lady Gaga. Doch wie es der Teufel so will, fehlt der Sängerin zurzeit die Stimme.

Fans warten bereits seit 20 Jahren auf eine Fortsetzung des Films „Der Teufel trägt Prada“, in dem sich alles um die knallharte Chefredakteurin Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep, dreht. Bald hat das Warten ein Ende. Am 30. April geht der Kultfilm in die nächste Runde.

In dem neuesten Trailer zeigen sich Filmstar Streep und ihre Kolleginnen Anne Hathaway und Emily Blunt wieder vereint in ihren Rollen. Mirandas frühere Assistentin Anne Hathaway, alias Andy Sachs, kehrt in Teil zwei als Redakteurin zu Mirandas Hochglanzmagazin „Runway“ zurück.

Ga-Ga-Gastauftritt

Doch auch Musikfans kommen offenbar nicht zu kurz. Schon länger wird über eine Gastrolle von Lady Gaga in „Der Teufel trägt Prada“ spekuliert. Nun haben die Gaga-Anhänger zumindest Gewissheit, dass die Pop-Ikone mit einem Song dabei ist. Im Trailer gibt es eine Kostprobe des gemeinsamen Lieds von Gaga und US-Rapperin Doechii (27). 20th Century Studios verweist auf den Original-Song mit dem Titel „Runway“.

Meryl Streep schlüpft wieder in die Rolle der Miranda Priestly. © IMAGO/RW

Ob Lady Gaga auch vor der Kamera zu sehen ist, behält das Studio weiter für sich. Im vorigen Herbst war die Sängerin am Set des Films gesichtet worden, über eine mögliche Rolle wurde aber offiziell nichts bekannt.

Abgesehen davon ist zurzeit beim Mega-Star wirklich der Teufel los. Lady Gaga musste kurzfristig ein Konzert in Montreal wegen einer Atemwegsinfektion absagen. „Mein Arzt hat mir dringend geraten, heute nicht aufzutreten, und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich euch heute die Leistung bieten könnte, die ihr verdient“, schrieb die 40-Jährige in einer Instagram-Story.

Lady Gaga wird den Filmsong liefern, kämpft aber zurzeit mit Stimmproblemen. © IMAGO/Javier Rojas

„Ich bin völlig am Boden zerstört und es tut mir so leid.“ Die Künstlerin kämpfe mit der Atemwegsinfektion bereits seit einigen Tagen und „tue alles, was ich kann, um mich auszuruhen und wieder gesund zu werden, aber es ist schlimmer geworden“, schrieb Sängerin Lady Gaga. Sie könnte sich „wirklich nicht schlechter darüber fühlen“, dass sie ihre Fans nun „im Stich lasse“.

Auftritt abgesagt

Die vielfache Grammy-Gewinnerin war bereits vergangenen Donnerstag und Freitag im Rahmen ihrer „Mayhem Ball“-Tour in Montreal aufgetreten.

Am kommenden Donnerstag und Freitag sind Konzerte in Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota geplant. Ob diese stattfinden können, schrieb Lady Gaga zunächst nicht. Die Sängerin hatte bereits im vergangenen September einen Auftritt in Miami wegen Stimmproblemen abgesagt.