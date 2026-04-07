FC Bayern gewinnt in Madrid: Goalie Neuer hält gegen Real Viertelfinal-Sieg fest

Madrid/Lissabon – Dank einer starken Vorstellung bei Rekord-Titelträger Real Madrid haben Konrad Laimer und Bayern München die Weichen zum Halbfinaleinzug in der Fußball-Champions-League gestellt. Am Dienstag gewannen die Münchner das „Gipfeltreffen“ in Spaniens Hauptstadt mit 2:1 (1:0) und haben vor dem Heim-Rückspiel am Mittwoch kommender Woche gute Karten. Ebenfalls in der Pole Position ist Arsenal, das bei Sporting Lissabon einen 1:0-Last-Minute-Sieg feierte.

Der 15-fache gegen den sechsfachen Champion, die zwei Teams mit den meisten CL-Teilnahmen – das Topduell, zugleich das 29. der beiden Teams in der Königsklasse, versprach viel – und hielt es auch. Besonders beeindruckend war die breite Brust der Bayern, die im Stile eines Heimteams agierten. Linksverteidiger Laimer eröffnete den Chancenreigen der Münchner mit einem Weitschuss über das Tor (1.), wenig später vergab Dayot Upamecano allein im Fünfer die Topchance auf die Führung (9.).

Bayern spielte, Real konterte – und fand auch Chancen vor. Stets war freilich Manuel Neuer zur Stelle. Der 40-Jährige entschärfte zwei Schüsse von Kylian Mbappé (16., 29.) und parierte auch gegen Vinicius Jr. stark (18.). Kurz vor der Pause sorgt dann aber Luis Diaz für das verdiente 1:0 der Gäste, der Kolumbianer schloss eine schnelle Kombination nach Lochpass von Serge Gnabry sicher ab.

Mbappé belohnte ein starkes Real-Finish

Es kam noch schlimmer für Real, das in Spaniens Liga neuerlich den Titel zu verpassen droht und im Cup bereits ausgeschieden ist. Mit Wiederbeginn ging es nach einer Balleroberung schnell, der rechtzeitig fit gewordene Harry Kane bezwang Andrij Lunin mit einem präzisen Flachschuss von außerhalb des Strafraums bei seinem elften CL-Saisontreffer zum zweiten Mal – nur 20 Sekunden waren in der zweiten Hälfte gespielt.

Die Spanier, bei denen David Alaba auf der Bank saß, blieben weiter vieles schuldig und auch ohne Glück. Nach einem schweren Upamecano-Patzer knallte Vinicius Jr. den Ball ans Außennetz (61.), kurz darauf musste Neuer nach Konter einmal mehr gegen Mbappé abtauchen (66.). Danach wurde Laimer ausgetauscht (69.), Real fasste sich noch ein Herz. Mbappé belohnte das mit dem Anschlusstreffer – es war das 14. CL-Saisontor des Franzosen. Mehr war aber nicht mehr drinnen, die Serie von vier gewonnenen K.o.-Duellen gegen Bayern in den vergangenen zwölf Jahren wackelt gehörig.

Arsenal knackte Lissabon erst spät

500 Luftkilometer weiter westlich schreckte Maxi Araujo mit einem Schuss an die Unterkante der Latte Arsenal früh auf (6.), Englands Tabellenführer übernahm danach aber das Kommando. Brenzlig wurde es allerdings vor allem bei Standards, nach einer Ecke von Noni Madueke rettete nur Aluminium die Portugiesen (15.). Es blieb bis zur Pause ein intensives Hin- und Her ohne große Chancen.